Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran’da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

ANNE KOÇAK YAŞANANLARI ANLATTI

Oğlu Burak'ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları anlatan Hanife Koçak şunları söyledi: "Burak’ı saat 07.15’te okula ben gönderdim ve evden çıktı. Burak’ın kayıp olduğunu, müdürünün bizi çağırması üzerine okula giderek öğrendik. Eve gelir diye bekledik ancak gelmeyince jandarmaya haber vererek oğlumu aramaya başladık. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur.

Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Burak, babası olmadığı için bana düşkündür. Burak’ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. 'Saçını neden böyle yaptın oğlum?' dedik. Okul müdürü bizi, Burak’ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızdık, ancak kendisini dövmedik.

Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür. Ablaları da burada. Burak gelmiş olsa veya görseler, mutlaka haber verirlerdi. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu. 8'inci sınıf öğrencisi ve dersleri iyi olan bir çocuktu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mahallemizdeki ilkokulun kömürlüğünde, arkadaşları çantasını bulmuşlar. Üzerinde okul kıyafetleri ve başında şapkası varmış" diye konuştu.