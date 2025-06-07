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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yaşındaki Burak Koçak’ın son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!

        Bursa'da, arife günü okula gitmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak'ı arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. 94 kişilik ekiple yapılan arama çalışmalarında dron ve eğitimli köpekler de kullanılıyor. Öte yandan okula gitmek için evden çıktıktan sonra kaybolan çocuğun son görüntüsü de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:49
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        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi’nde yaşayan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu’nda taşımalı sistemle eğitim gören 8’inci sınıf öğrencisi Burak Koçak (14), 5 Haziran’da sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı.

        OKULA GİTMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

        DHA'daki habere göre Koçak’ın mahalle meydanından kalkan servise binmediğini ve okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı.

        BARAKADA ÇANTASI BULUNDU

        Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu’nun bahçesindeki barakada, Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

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        DÜN 50 KİŞİYLE ARAMA YAPILDI

        İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Dün 50 kişiden oluşan profesyonel ekiple yapılan çalışmalarda Koçak’a ulaşılamadı.

        DRON VE KÖPEKLERLE ARANIYOR

        Arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı. Burak Koçak, ormanda ve dağlık alanda, AFAD, JAK, Jandarma Asayiş, MAG-AME, UMKE, İNDAK, ANDA, KUMDAK ve MAGDER’den oluşan toplam 94 personel, 4 dron, 4 arama köpeği ve 16 araçla aranıyor.

        BABASINI KAYBETMİŞ ANNESİYLE YAŞIYOR

        Öte yandan Burak Koçak'ın babası Bekir Koçak'ın hayatını kaybettiği, ailenin tek çocuğu olduğu ve annesi Hanife Koçak’la yaşadığı öğrenildi.

        Koçak’ın kaybolmadan önceki görüntüleri de ortaya çıktı.

        ANNE KOÇAK YAŞANANLARI ANLATTI

        Oğlu Burak'ın kaybolduğu gün ve öncesinde yaşananları anlatan Hanife Koçak şunları söyledi: "Burak’ı saat 07.15’te okula ben gönderdim ve evden çıktı. Burak’ın kayıp olduğunu, müdürünün bizi çağırması üzerine okula giderek öğrendik. Eve gelir diye bekledik ancak gelmeyince jandarmaya haber vererek oğlumu aramaya başladık. Burak konuşkan bir çocuk değil, sakin ve içine kapalı bir çocuktur.

        Daha önce evden habersiz ayrıldığı olmamıştı. Burak, babası olmadığı için bana düşkündür. Burak’ı amcasıyla birlikte ikaz ettik. 'Saçını neden böyle yaptın oğlum?' dedik. Okul müdürü bizi, Burak’ın pimi çıkmış olan yangın tüplerini tamir etmek için boşalttığından dolayı okula çağırmıştı. Bu konudan dolayı ona biraz kızdık, ancak kendisini dövmedik.

        Saç tıraşından dolayı saçlarını tıraş makinesiyle kestik. O da herhalde bu duruma üzülmüştür. Ablaları da burada. Burak gelmiş olsa veya görseler, mutlaka haber verirlerdi. Burak, makine mühendisi olmak istiyordu. 8'inci sınıf öğrencisi ve dersleri iyi olan bir çocuktu. Nereye gittiğini bilmiyorum. Mahallemizdeki ilkokulun kömürlüğünde, arkadaşları çantasını bulmuşlar. Üzerinde okul kıyafetleri ve başında şapkası varmış" diye konuştu.

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