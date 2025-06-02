Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor | Son dakika haberleri

        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!

        Bursa'da, 36 yaşındaki Hakan M., sokakta karşılaştığı eski nişanlısı 29 yaşındaki Asel Y.'yi bir ilkokulun önünde tabancayla vurdu. Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, Asel Y.'nin yardımına çocuklarını almak için bekleyen kadın veliler koştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde olay, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi.

        SİLAHINI ÇIKARIP ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre Hakan M. (36) ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. (29) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı.

        MERMİ SAĞ BACAĞINA İSABET ETTİ

        Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak uzaklaştı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Bu arada olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Hakan M.’nin taksi durağının önünde konuştuğu Asel Y.’ye cebinden çıkardığı tabancayla yakın mesafeden ateş ettiği, yaralanan kadın acı içinde kıvranırken, şüphelinin koşarak kaçtığı görüldü.

        REKLAM

        VELİLER YARDIMINA KOŞTU

        Saldırının bir ilkokulunun önünde meydana geldiği, Asel Y.’nin yardımını da çocuklarını almak için okul önünde bekleyen velilerin koştuğu da görüntülere yansıdı.

        İLK MÜDAHALEYİ KADINLAR YAPTI

        Asel Y.’ye ilk müdahaleyi, çocuklarını almak için ilkokulun önünde bekleyen kadın veliler yaptı. Bir kadın Asel Y.’nin bacağına tampon yaparken, bir başkası ise güneşten etkilenmemesi için başında şemsiye ile bekledi.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Asel Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAÇAN ZANLI ARANIYOR

        Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Rusya-Ukrayna heyetleri yeniden İstanbul'da görüşüyor
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Eski nişanlı kurşun yağdırdı! Kaçan zanlı aranıyor!
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Etna Yanardağı güçlü şekilde kül ve lav püskürttü
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Mezarlıkta ölü bulunan bebeğin annesi ile sevgilisi gözaltında!
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Dünyanın en pahalı ilk 11'i
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Kadın sürücüye saldırıda iki maganda tutuklandı!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Maaş zammı öncesi gözler enflasyonda!
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Aziz İhsan Aktaş’ın “etkin pişmanlık” ifadesi ortaya çıktı
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Samsunspor'dan coşkulu Avrupa kutlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınları mesajı: Adı ihanettir
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Ölüm takibi! Arkadan yanaştı, kurşun yağdırdı!
        Kapıdan kovuldu
        Kapıdan kovuldu
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Genç mühendisin trajik sonu!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Bağ evindeki baltalı vahşette sır perdesi aralandı!
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Emekli aylıkları için tarih belli oldu
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Atlı heykellerin ardında gizli bir kod mu var?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Yemekten sonra neden uyku bastırır?
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Beşiktaş üç kulvarda da istediğini bulamadı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Rekorlar kitabına adını yazdırdı
        Habertürk Anasayfa