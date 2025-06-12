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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Elinden fırlayan bıçak diline saplandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Elinden fırlayan bıçak diline saplandı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kumbarasını açmaya çalışan 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., bıçakla dilinden yaralandı. Çocuk, ilk tedavisinin ardından çocuk servisini yatırıldı. Soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:05
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        Elinden fırlayan bıçak diline saplandı!
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        Bursa'da akılalmaz olay, İnegöl ilçesinde Kemalpaşa mahallesi Mert sokaktaki bir evde meydana geldi. 9 yaşındaki Ümmügülsüm A., bıçakla kumbarasını açmaya çalıştı.

        AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

        İHA'daki habere göre o sırada elinden fırlayan bıçak diline saplandı. Dilinden yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Çocuk ilk tedavinin ardından çocuk servisine yatırıldı. Çocuğun dili operasyonla dikildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Bursa
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