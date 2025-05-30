Bursa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bursa'da Serdar Büyü yönetimindeki TIR ile Fuat Akdemir (44) idaresindeki otomobil, Orhangazi-İznik karayolu Yeniköy mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, otomobil sürücüsü Akdemir, sıkıştığı araçta yaşamını yitirdi.
Hafif yaralanan diğer sürücü Büyü ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan Akdemir'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.