Şehirlerarası otobüs terminalinde silahlı kavga
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi
Giriş: 21.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:24
Şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Y, silahla T.B'yi yaraladı.
Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
E.Y, gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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