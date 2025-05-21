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        Haberler Gündem Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Şehirlerarası otobüs terminalinde silahlı kavga

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki şoför arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 19:24 Güncelleme: 21.05.2025 - 19:24
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        Şehirlerarası otobüs terminalinde silahlı kavga
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        Şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında E.Y, silahla T.B'yi yaraladı.

        Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan T.B'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        E.Y, gözaltına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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