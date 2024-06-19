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        Haberler Gündem Güvenlik Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

        Bursa'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

        Bursa'da Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda aynı yöne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 09:23 Güncelleme: 19.06.2024 - 09:25
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          Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Abdurrahman Karataş’ın (36) Kılıç Kavşağı yakınlarında kontrolünü yitirdiği otomobil, aynı yöne giden Ömer Faruk (28) yönetimindeki otomobille çapıştı.

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          Savrulup bariyerlere çarpan her iki otomobilin de motorları yerlerinden fırladı.

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          Kazada, sürücülerden Abdurrahman Karataş ile diğer araçtaki Cem Agin (23) yaşamını yitirdi, 3’ü ağır, 6 kişi yaralandı.

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          Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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          İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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          Agin ve Karataş’ın cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kondu.

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          Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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