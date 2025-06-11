Burdur'da boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
Burdur'da bir kadın evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 2 kadın gözaltına alındı
Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI
Kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Bedir'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bedir'in 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, şüpheli Tülay A'yı ve olayla ilgisi olduğu düşünülen Seray Ö'yü (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.