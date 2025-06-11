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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü | Son dakika haberleri

        Burdur'da boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü

        Burdur'da bir kadın evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 2 kadın gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 05:14 Güncelleme: 11.06.2025 - 05:21
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        Boğazından ve karnından bıçaklanan kadın öldü
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        Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Bedir (35) ile evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        BOĞAZINDAN VE KARNINDAN BIÇAKLANDI

        Kavgaya dönüşen olayda Tülay A, Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bedir'in cenazesi, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bedir'in 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

        2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Polis ekipleri, şüpheli Tülay A'yı ve olayla ilgisi olduğu düşünülen Seray Ö'yü (22) gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #Burdur
        #haberler
        #Son dakika haberler
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