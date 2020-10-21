Kıratlı, "Son açıklama" başlığı ile şu mesajı yayınladı:

Herkese merhaba, bir kaç şey paylaşmak istiyorum sizinle... Maalesef elimde olmayan sebepler yüzünden ilişkim çok fazla magazin önünde yaşandı. Asla tercih edeceğim bir şey olmadığından bu da beni çok üzüyor.

Her ilişkide yaşanan problemleri, biz de bazen yaşıyoruz. Duygularıyla yaşayan ve bununla iş yapan 2 insan olduğumuz için stratejik davranıp sakin durabilmek yerine aşkın getirdiği fevri yükselmeler yüzünden alınan ani kararlarımıza ve sözlerimize ve bütün bu durumlara sizlerde şahit oluyorsunuz.

İlişkimiz boyunca, ikimiz de asla üçüncü şahıslara prim verecek olaylar yaşatmadık birbirimize. İftira atılır ama izi kalmaz bizde. Aşka yakışmayan durumlar söz konusu asla olmadı. Olamaz da. İçimiz rahat, birbirimize güvenimiz tam, daha sakin devam! Bir gün bu ilişki bitecekse kaderdir. Ama asla üçüncü kişiler değildir.

İsteğim; daha önceki gibi işimle ve yeteneğimle güzel kalplerinize dokunmak. Bundan sonra daha dikkatli davranıp karşınıza sadece nefes aldığım oyunculuğumla çıkacağım. Siz de bu yolda bana destek olursanız çok mutlu olurum.