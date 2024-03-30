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        Haberler Magazin Burcu Kıratlı: Bana çok evlilik teklifi geliyor - Magazin haberleri

        Burcu Kıratlı: Bana çok evlilik teklifi geliyor

        Oyuncu Burcu Kıratlı, "Sosyal medya üzerinden aldığınız aşk mesajları oluyor mu?" sorusuna, "Bana çok evlilik teklifi geliyor" yanıtını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:52
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        • 1

          Habertürk'ten Nazip Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Kıratlı, önceki gece Bebek'te objektiflere yansıdı. Gazetecilerle sohbet eden Kıratlı, arkadaşlarıyla yemeğe geldiğini söyledi.

        • 2

          Yaz planlarından bahseden oyuncu; "Ben yaz kadınıyım. Bir yaz kadını olarak da çok özledim yazı. Eğer çalışmazsam güzel tatil yaparım. Çalışırsam da ara ara tatile gider gelirim. Bodrum'a da gidiyorum, Alaçatı'ya da gidiyorum. Çocukluğumdan beri ikisine de gidiyorum. Alaçatı'da çok arkadaşım var" dedi.

        • 3

          Sosyal medya üzerinden takipçilerinin yorumlarını da değerlendirdiğini dile getiren Burcu Kıratlı şöyle konuştu: Ben aslında dozunda olan şeyleri çok seviyorum. Eleştiri bizim kendimizde göremediğimiz tarafları bence bize gösteriyor. Kimisi bazen kıskançlığından ya da haddini aşarak başka boyutlara çevirebiliyor, onlar hoş değil işte. Her türlü eleştiriye açığım haddini aşmadığı sürece.

        • 4

          Burcu Kıratlı; "Sosyal medya üzerinden aldığınız aşk mesajları oluyor mu?" sorusuna, "Garip bir şekilde bana çok evlilik teklifi geliyor" diyerek gülümsedi.

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