Burcu Kıratlı: Bana çok evlilik teklifi geliyor

Sosyal medya üzerinden takipçilerinin yorumlarını da değerlendirdiğini dile getiren Burcu Kıratlı şöyle konuştu: Ben aslında dozunda olan şeyleri çok seviyorum. Eleştiri bizim kendimizde göremediğimiz tarafları bence bize gösteriyor. Kimisi bazen kıskançlığından ya da haddini aşarak başka boyutlara çevirebiliyor, onlar hoş değil işte. Her türlü eleştiriye açığım haddini aşmadığı sürece.