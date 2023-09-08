Burcu Kara, oğlu Ali'nin gözündeki sorunu anlattı: Doktorlar tümör olduğunu söyledi

HEMANJİOM NEDİR?

Hemanjiom, yeni doğanlarda genellikle 6 aya kadar büyüyor ve 1-1.5 yaşından sonra tamamen küçülüp kaybolan bir doku olarak tanımlanıyor. Genelde tehlikesiz bir lezyon olmasına rağmen bazı durumlarda ciddi zararlar yaratabiliyor. Bu nedenle hastanın kontrol altında tutulması gerekiyor. Bu konudaki en büyük ikilemin, hastadaki kitlenin hemanjiom mu, yoksa “vaskülermalformasyon”mu olduğunun ayırt edilebilmesi olduğu belirtiliyor.

Hemanjiomiçin beklemek, diğeri için ise iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Vücudun stratejik bölgeleri (yüz vb.) dışında hemanjiomlarda tedaviye gerek görülmüyor. Ancak lezyon vasküler malformasyon olan ve çocukla birlikte büyüyen kitle, zamanla deformasyonlara yol açıyor.

Örneğin göz kenarındakiminik kitlenin hızla büyümesi gözü kaplamasına ve körlüğe neden olabiliyor. Bu süreçte hemilgili organların işlevlerinde sorun yaşanıyor, hemde vücudun en dikkat çeken bölümündeki bu sorun, çocuğun psikolojisini bozuyor. Hemanjiombebeğin doğumundan itibaren 15 gün içinde kırmızı bir leke olarak belirip büyümeye başlıyor. Eğer sorun damar kaynaklı ise leke, doğuştan olup küçüklüğü nedeniyle fark edilmeyip zamanla büyüyor. Bu noktada ayırıcı tanı için farklı kriterler ve inceleme yöntemleri gerekiyor.