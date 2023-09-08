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        Haberler Magazin Burcu Kara, oğlu Ali'nin gözündeki sorunu anlattı: Doktorlar tümör olduğunu söyledi - Magazin haberleri

        Burcu Kara, oğlu Ali'nin gözündeki sorunu anlattı: Doktorlar tümör olduğunu söyledi

        Geçtiğimiz yıl oğlu Can'ı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşayan Burcu Kara, ilk çocuğu Can'ın henüz iki aylık bir bebekken gözünde çıkan 'Hemanjiom' adı verilen tümör ve iyileşme süreci hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 10:43 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:50
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        • 1

          2016'da yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Kara, ilk çocuğu Ali'yi 2017'de, Can adını verdiği oğlunu ise geçtiğimiz yıl aralık ayında kucağına almıştı. Zaman zaman annelik tecrübelerini takipçileriyle paylaşan Kara, oğlu Ali'nin bebeklik döneminde yaşadığı bir sağlık sorunu hakkında ilk kez konuştu.

        • 2

          "BEŞİNCİ AYDA GÖZÜ KAPANDI"

          Burcu Kara, "Size ne zamandır bahsetmek istediğim bir konu var. Hazır perşembe gecesi fırsat bulmuşken yazayım istedim. Ali'nin sol gözü iki aylıkken şişmeye başladı. Biz 'Bir bakalım' dedik, gözlemledik, 'Nazardır' dedik, 'Geçer' dedik. Sonra daha da büyüdü ve beşinci ayında gözü neredeyse kapandı. Bu süreçte biz tabii çok önemli bir bölge olduğu için, birden fazla doktorun fikrini almak istedik. İlk gittiğimiz doktor hafiften bir telaş yaptı. Karşı odadaki doktora da gidip konuştu. Biz de ister istemez bir 'Ne oluyor?' dedik. Sonra bize bir açıklama yaptılar ve bunun bir çeşit tümör olduğunu söylediler. İsmi 'Hemanjiom' muş. Tabii tadımız kaçtı o anda. Başka doktorlara da gittik, onlar da aynı açıklamaları yaptı. Çoğu çocukta olabilen, anne karnından itibaren gelişen zararsız bir tümör... Zamanla geçebilir, geçmeyebilir, ameliyat edilebilir, kortizon tedavisi uygulanabilir gibi seçenekler vardı. Biz beklemeyi seçtik. Zaman gerçekten bir çok şeyi tamir ediyordu çünkü. Aynı son gittiğimiz doktorun dediği gibi oldu. Zamanla küçüldü tümör. İki, iki buçuk yaşında da tamamen kayboldu çok şükür" dedi.

        • 3

          "ACELE KARAR VERMEYİN"

          Ebeveynlere uyarıda bulunan Burcu Kara, daha sonra şu ifadeleri kullandı: Bunu şu yüzden anlattım; özellikle bebek ve çocuklarda, kortizon tedavisi ve ameliyat gibi ciddi kararları vermek için acele etmeyin. Onların vücutları mucize gibi, bir çok şeyi onarabiliyor. Geniz eti de böyle bir konu mesela... Aldırma kararını vermeden araştırın. Bilirkişi olarak değil ama bu konularda birden çok tecrübesi olan biri olarak size öncelikle sakin kalmanızı önermek istedim. Tabii ki bu konuda tecrübeli bir doktor kontrolünde... Unutmayın ki sizin başınıza ilk kez gelen şeyi onlar belki bininci kez deneyimliyor. Tüm evlatlara sağlıklı bir ömür dilerim.

        • 4

          HEMANJİOM NEDİR?

          Hemanjiom, yeni doğanlarda genellikle 6 aya kadar büyüyor ve 1-1.5 yaşından sonra tamamen küçülüp kaybolan bir doku olarak tanımlanıyor. Genelde tehlikesiz bir lezyon olmasına rağmen bazı durumlarda ciddi zararlar yaratabiliyor. Bu nedenle hastanın kontrol altında tutulması gerekiyor. Bu konudaki en büyük ikilemin, hastadaki kitlenin hemanjiom mu, yoksa “vaskülermalformasyon”mu olduğunun ayırt edilebilmesi olduğu belirtiliyor.

          Hemanjiomiçin beklemek, diğeri için ise iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Vücudun stratejik bölgeleri (yüz vb.) dışında hemanjiomlarda tedaviye gerek görülmüyor. Ancak lezyon vasküler malformasyon olan ve çocukla birlikte büyüyen kitle, zamanla deformasyonlara yol açıyor.

          Örneğin göz kenarındakiminik kitlenin hızla büyümesi gözü kaplamasına ve körlüğe neden olabiliyor. Bu süreçte hemilgili organların işlevlerinde sorun yaşanıyor, hemde vücudun en dikkat çeken bölümündeki bu sorun, çocuğun psikolojisini bozuyor. Hemanjiombebeğin doğumundan itibaren 15 gün içinde kırmızı bir leke olarak belirip büyümeye başlıyor. Eğer sorun damar kaynaklı ise leke, doğuştan olup küçüklüğü nedeniyle fark edilmeyip zamanla büyüyor. Bu noktada ayırıcı tanı için farklı kriterler ve inceleme yöntemleri gerekiyor.

        • 5

          "HER ŞEY SENİN İÇİN..."

          Öte yandan Burcu Kara, dört gün önce altıncı yaşına giren oğlu Ali'nin doğum gününü "Canım Ali... Ailemizin enerji topu, ilk göz ağrımız, teyzelerinin kıymetlisi... Sen büyümeye can atarken yıllar da su gibi akıyor gerçekten. Hastalıklar ve ağabey olmanın sancılarıyla geçen bir yılı geride bıraktık. Bu yaşın daha sağlıklı, daha keyifli olsun inşallah. 'Beni artık sevmiyorsunuz' diyorsun ya hani... Seni tahmin edemediğin kadar seviyoruz. Bir bilsen her şey senin için... Ayağına taş değmesin" sözleriyle kutlamıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
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        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
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