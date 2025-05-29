Burcu Kara, Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret etti

Oyuncu Burcu Kara, meslektaşı ve aynı zamanda Etimesgut Belediye Başkanı olan Erdal Beşikçioğlu’nu makamında ziyaret etti. Buluşmadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Kara, fotoğrafa ise "En son sette beraber çalıştık, şimdi makamında ağırlandık" notunu düştü.

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Fotoğraflar: Instagram