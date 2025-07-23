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        Haberler Magazin Burcu Binici: Kenan İmirzalıoğlu, bir yıl boyunca hesabımızı ödedi

        Burcu Binici: Kenan İmirzalıoğlu, bir yıl boyunca hesabımızı ödedi

        Oyuncu Burcu Binici, Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili bir anısını yıllar sonra anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 09:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 09:43
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        "Bir yıl boyunca hesabımızı ödedi"
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        Burcu Binici, katıldığı bir programda 'Anadolu Ateşi'nde dans ettiği dönemde dansçı arkadaşlarıyla birlikte ünlülerin uğrak yeri olan bir mekâna girmek istediklerini ancak içeri alınmadıklarını belirtti.

        Burcu Binici; "Bizi o mekana almıyorlardı. Hem yaşımızdan dolayı hem de alkol tüketmediğimiz için kapıdan çeviriyorlardı" diyerek, yaşadıklarını dile getirdi.

        Burcu Binici'nin anlattığını göre; arkadaşlarıyla birlikte sürekli içeri girmek için çabaladıkları bir gün, mekâna gelen Kenan İmirzalıoğlu, kapıdaki durumu fark etti.

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        Burcu Binici, mekân sahibinin, İmirzalıoğlu'na; "Ağabey, bunlar dansçı kızlar, hem yaşları küçük hem de bir şey içmiyorlar" dediğini belirtti.

        Burcu Binici, devamında yaşananları şöyle aktardı: Kenan ağabey de bunun üzerine; 'Sen bu kızları içeri alacaksın. Su içseler de, gazoz içseler de sen içki parası diye yaz' dedi. Biz bir sene boyunca o mekâna gidip sadece gazoz içtik. Bütün konserleri seyrettik ve Kenan ağabey hesabımızı ödedi.

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        #Burcu Binici

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