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Son dakika haberi... Burası Taşköprü Yaylası, hali içler acısı!

Burası Taşköprü Yaylası, hali içler acısı! Yöre halkı katliamın sebebini anlattı

Son dakika haberleri... Gümüşhane'deki, yeşil doğası ve temiz havasıyla ilgi gören 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, gelişigüzel atılan moloz ve evsel atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Akılalmaz görüntü ve koku, yayla halkının yanı sıra doğa tutkunlarını da isyan ettirdi. Yöre halkı, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumundaki doğa katliamının sebebini ve çözüm önerilerini anlattı...

18.08.2021 - 11:06 | Güncelleme: GÜNDEM
DHA

  • Gümüşhane'deki, 2 bin 140 rakımlı Taşköprü Yaylası, moloz ve evsel atıklar nedeniyle çöplüğe dönüştü. Doğa tutkunlarının yanı sıra yayla halkı, bölgede düzenli çöp alımları yapılması önerisinde bulunup, yakındıkları kötü görüntü ve kokunun da ortadan kaldırılmasını istedi.

  • Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2 bin 140 metre yükseklikte, çevredeki 105 yaylanın merkezi konumunda yer alan Taşköprü Yaylası, gelişi güzel atılan moloz, hayvan leşleri ve evsel atıklar nedeniyle çöp yığınları ile doldu.

  • Doğal güzellikleri, tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunası ile foto safari turizmi için önemli potansiyele sahip yaylada, belirlenecek tarihlerde düzenli çöp alımları yapılması isteniyor.

  • Doğa tutkunlarının yanı sıra yayla halkının da yakındıkları kötü görüntü ve kokunun da ortadan kaldırılması için çözüm üretilmesi bekleniyor.

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