İtalyan ekibi, Burak Yılmaz için pusuda bekliyor. Trabzonspor, Napoli’nin istediği 33 yaşındaki forvetin alacaklarını 4 Ocak tarihine kadar yatırmak zorunda. Bu rakam ise 1.6 milyon euro. Bordo-Mavililer’in bu parayı ödeyip, taliplerle masaya oturması bekleniyor.