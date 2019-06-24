Bir süredir gündemden düşmeyen Burak Yılmaz-Lecce flörtü konusunda İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. La Gazetta dello Sport'un haberine göre Burak'la her konuda anlaşmaya varan İtalyan ekibi, yarın akşama kadar yıldız oyuncunun Beşiktaş'la sözleşmesini feshedip feshetmeyeceğini bekleyecek. Kral, sözleşme sorunu çözerse İtalya'nın yolunu tutacak. Aksi halde ise Lecce eldeki diğer forvet adaylarına yönelecek.