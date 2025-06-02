Dünyaca ünlü Türk DJ ve yapımcı Burak Yeter, müzik kariyerinde bir ilke imza atarak adını tarihe yazdırdı.

REKLAM advertisement1 Burak Yeter, özel olarak tasarlanan bir kapsülle 16.700 metre yüksekliğe çıkarak stratosfer tabakasında gerçekleştirdiği canlı performansla Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. İspanya’daki özel bir merkezden havalanan kapsül, bilim ve müzik teknolojisinin birleşimiyle hazırlandı.

REKLAM Burak Yeter'in stratosfer tabakasındaki performansı bir saat sürdü.

Burak Yeter'in tarihe geçtiği anlar, canlı olarak yayımlandı.

Burak Yeter, yaptığı açıklamada; "Müziğin sınırının olmadığını söyledik. Bunu kelimenin tam anlamıyla kanıtladık. Bu sadece bir DJ performansı değil; insan hayal gücünün, teknolojinin ve sanatın gökyüzünde buluşmasıdır" ifadelerini kullandı.

Guinness Rekorlar Kitabı yetkilileri, bu benzersiz performansı resmi olarak; "Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleşen DJ performansı" olarak kayıtlara geçirdi.