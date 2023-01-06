Burak Sergen, bu sözlerine oldukça öfkelendiği Işıl Sergen'e şu şekilde cevap verdi; "Oğlum Cansın Sergen'in annesi hanımefendinin bugün yayınladığı sosyal medya paylaşımlarını esefle görmüş bulunmaktayım. Her şeyi idrak aşamasında olan oğlumuz Cansın'ın üzülmemesi adına polemiğe girmek istememekle beraber hanımefendisinin söylemlerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını, bugüne kadar karşılıklı kazanılmış davalar ile değil, karşılıklı anlaşmalarla oğlumuz ile ilgili kararları aldığımızı, oğlum ile ilgili yasal tüm nafaka ve diğer mali yükümlülüğümü bugüne kadar yerine getirdiğimi, hanımefendinin sahip olduğu hayat standardını boşanma sonrası da devam ettirebilmesi için gerekli tüm maddi olanakları kendisine sağladığımı, şahsına ödemek zorunda olduğum herhangi bir nafaka yükümlülüğüm olmadığını, dolayısıyla hanımefendiyi psikolojik ve maddi şiddete maruz bırakmaya yönelik bir hukuki ilişki içinde de olmadığımızı, kamuoyu ile bu şekilde yapılan paylaşımların, müşterek çocuğumuzun üstün menfaatine hizmet etmeyip, hanımefendinin şahsi maddi beklentilerinden kaynaklandığını üzüntü ile paylaşmak zorunda kalmış bulunmaktayım. Ortak çocuğumuzun ihtiyacından çok fazla fahiş rakamlara ulaşan nafaka miktarının hakkaniyete uygun makul rakamlara çekilmesi için yasal yollara başvuru hakkımız, maalesef "kadına şiddet gibi" çok önemli bir kavramla özdeleştirilip çarpıtılarak yansıtılmakta. Şahsıma kamuoyu baskısı kurmak adına dikkat çekilmeye çalışılmaktadır. İnisiyatifim dışında oluşan bu gerçek dışı beyanlarla ilgili olarak avukatım Uğur Sıtkı'nın vekilliği ile yasal yollara başvuracağımı da ifade etmek isterim."