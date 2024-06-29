Burak Özçivit, Arap hayranının hayranının isteğini reddetti
Burak Özçivit, katıldığı etkinlikte Arap bir kadın hayranının, kendisiyle ellerini birleştirip kalp şekli yaparak poz verme isteğini geri çevirdi
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39 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, gittiği Suudi Arabistan'daki, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılmış ve orada çekilen bir videosu sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
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Katıldığı festivalde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Burak Özçivit, Arap bir kadın hayranının, kendisiyle ellerini birleştirip kalp işareti yaparak poz verme isteğini geri çevirdi.
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Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kadın ise talebi reddedilince uzaklaştı. Burak Özçivit'in o anları, sosyal medyada gündem oldu.
Fotoğraflar: X
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