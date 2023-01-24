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Bulgaristan son iki yılda beşinci kez erken seçime gidiyor

Bulgaristan son iki yılda beşinci kez seçime gidiyor. Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, 3 Şubat’ta parlamentonun feshedileceğini ve 2 Nisan’da erken genel seçime gidileceğini açıkladı.

Giriş: 24.01.2023 - 19:51 | Güncelleme: ABONE OL
Bulgaristan son iki yılda beşinci kez erken seçime gidiyor - Dünya haberleri
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Sosyalist Parti'nin hükümeti kurmayı başaramadığını ve görevi cumhurbaşkanına iade ettiğini açıklamasının ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev erken seçime gidileceğini duyurdu.

Ülkede iki yıl içinde yapılacak beşinci parlamento seçimlerinin tarihi 2 Nisan olarak belirlendi.

Radev, parlamentoyu 3 Şubat'ta feshedeceğini belirterek, milletvekillerinin o zamana kadar Avrupa Birliği yardım fonlarının verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gereken yasayı onaylamasını umduğunu ifade etti.

Bulgaristan'da hükümeti kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri Korneliya Ninova, görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmişti.

Bulgaristan'ın 240 sandalyeli meclisinde 24 milletvekiline sahip BSP'nin hükümeti kurma konusunda başarısız olması, ülkede son iki yılda 5. kez erken genel seçime giden yolun önünü açmıştı.

Fotoğraf: AP

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