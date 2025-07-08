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        Haberler Dünya Bulgaristan 2026'da euro'ya geçiyor | Dış Haberler

        Bulgaristan 2026'da euro'ya geçiyor

        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Bulgaristan'ın 2026 itibarıyla euro'ya geçişini onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 18:34 Güncelleme: 08.07.2025 - 18:35
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        Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onayladı.

        AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Bulgaristan'ı gelecek yıl başında avro para birimini kullanmaya hazır bulduklarını açıkladı.

        Açıklamada, "AB Konseyi, bugün Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avroya geçmesi için gereken son 3 yasal düzenlemeyi kabul etti." ifadesi kullanıldı.

        Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olmak için gereken süreci tamamladığına işaret edilen açıklamada, ülkenin bunun için yoğun ve kapsamlı hazırlıklar yaptığı anımsatıldı.

        Açıklamada, kabul edilen yasal düzenlemeler kapsamında avro ile Bulgar Levası arasındaki dönüşüm oranını 1 avro için 1,95583 leva olarak tespit edildiği ifade edildi.

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        Bugün, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri de Bulgaristan'ın avroya geçişine destek vermişti.

        AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay, 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

        Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.

        Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

        Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.

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