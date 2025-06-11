İzmir Karabağlar'da olay, 10 Şubat 2022'de saat 19.30 sıralarında, Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta meydana geldi.

İlişki yaşadıkları öne sürülen 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz (43) ile Buket Çelik (40) arasında, park halindeki hafif ticari araçta tartışma çıktı.

DHA'daki habere ve iddiaya göre Buket Çelik, sürücü koltuğundaki Öz'ü, boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğdu. Olayın ardından gözaltına alınan Buket Çelik, tutuklandı.

12 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Hakkı Öz, evli ve 1 çocuk babasıydı.

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı detaylı otopsi raporunda kanında ethanol ile sildenafil saptanan Hakkı Öz'ün ölümünün, bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi. Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı kaydedildi. Buket Çelik hakkında 'Kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI 12 YILA İNDİ

Savunmalarında Hakkı Öz ile aynı evde yaşamadığını, sevgili olmadıklarını, kendisinden maddi destek almadığını söyleyen sanık Buket Çelik hakkında 3'üncü duruşmada mütalaasını veren savcı, 'Haksız tahrikle kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Davanın karar duruşması, 31 Mart 2023'te görüldü. Duruşmaya sanık Çelik ile avukatı Kasım Şimşek, şikayetçi avukatı Halil İbrahim Karaağaç katıldı. Çelik, suçlamaları reddedip beraatini istedi. Mahkeme, Buket Çelik'e 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza, 'haksız tahrik' indirimiyle önce 15 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle 12 yıla indirildi.

YARGITAY CEZAYI AZ BULDU

Hakkı Öz'ün ailesinin avukatı Halil İbrahim Karaağaç, sanığa verilen cezanın az olduğunu belirtip, kararı önce istinaf mahkemesine ardından Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı bozdu. Kararda, sanığın maktulün üzerine çıkarak emniyet kemerini boynuna dolayarak Hakkı Öz'ü öldürdüğünün anlaşıldığına yer verildi.

Yargıtay, kararına; sanığın cezasının alt sınıra yakın bir nispette indirim yapılması gerekirken, somut olayda koşulları oluşmadığı halde makul oranda indirim yapılmak suretiyle eksik ceza tayin edilmesinin hukuka aykırı bulunmasını gerekçe gösterdi. Temyiz sebebinin 'haksız tahrik indirim oranı' yönünden yerinde görüldüğünden, kararın bozulmasına karar verildiğine dikkat çekildi.