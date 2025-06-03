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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 3 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası yapılıyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 3 Haziran 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde kritik karşılaşmalar oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 3 Haziran 2025 Bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2025 - 10:54 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:55
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        • 1

          3 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam UEFA Kadınlar Uluslar Ligi’nde kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak. Ay-yıldızlıların mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          TÜRKİYE YUNANİSTAN İLE KARŞI KARŞIYA

          A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki altıncı ve son maçında Yunanistan'a konuk olacak.

          Theodoros Vardinogiannis Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Maika Vanderstichel düdük çalacak.

          B Ligi 2. Grup'ta oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan milliler, topladığı 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

        • 3

          3 HAZİRAN 2025 MAÇ PROGRAMI || BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 2

          20:00 İrlanda - Slovenya

          20:00 Yunanistan - Türkiye (TRT Spor)

        • 4

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 1

          21:30 Avusturya - Almanya

          21:30 Hollanda - İskoçya

        • 5

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 2

          21:00 İsviçre - Norveç

          21:00 İzlanda - Fransa

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 3

          20:00 Portekiz - Belçika

          20:00 İspanya - İngiltere

        • 6

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - A Ligi Grup 4

          20:30 İsveç - Danimarka

          20:30 Galler - İtalya

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 1

          20:00 Polonya - Romanya

          20:00 Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda

        • 7

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 3

          20:00 Macaristan - Belarus

          20:00 Finlandiya - Sırbistan

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - B Ligi Grup 4

          20:00 Hırvatistan - Ukrayna

          20:00 Arnavutluk - Çek Cumhuriyeti

        • 8

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 1

          20:00 Cebelitarık - Moldova

          20:00 Faroe Adaları - Slovakya

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 2

          20:00 Gürcistan - Kıbrıs Rum Kesimi

          20:00 Andorra - Malta

        • 9

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 3

          20:00 Lihtenştayn - Ermenistan

          20:00 Kazakistan - Lüksemburg

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 4

          20:00 Litvanya - Karadağ

        • 10

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 5

          20:00 Bulgaristan - Estonya

          UEFA Kadınlar Uluslar Ligi - C Ligi Grup 6

          20:00 Letonya - Kosova

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