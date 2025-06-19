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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 19 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Her gün birçok spor müsabakası yapılıyor. Bugün hangi maçların oynanacağı sporseverler tarafından merak ediliyor. 19 Haziran 2025 maç programı araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi (VNL) ve FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda kritik karşılaşmalar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul etabının ikinci maçında Kanada ile mücadele edecek. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Haziran 2025 Bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:50
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        • 1

          19 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Avrupa U19 Şampiyonası, FIVB Milletler Ligi (VNL) ve FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda kritik maçlar oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, anbul etabının ikinci maçında Kanada ile karşılaşacak. Filenin Sultanları’nın mücadelesi başta olmak üzere bugün oynanacak maçları kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 19 Haziran 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        • 2

          19 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup A

          19:00 Palmeiras - Al Ahly (TRT 1)

          22:00 Inter Miami - Porto (TRT 1)

        • 3

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup G

          04:00 Al Ain - Juventus (TRT Spor)

        • 4

          FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup H

          01:00 Pachuca - Salzburg (TRT 1)

        • 5

          Avrupa U19 Şampiyonası - Grup A

          20:00 Danimarka - Romanya

          20:00 Karadağ - İspanya

        • 6

          FIVB Milletler Ligi (VNL)

          19:30 Kanada - Türkiye (TRT Spor)

        • 7

          FIBA Kadınlar EuroBasket

          18:15 Büyük Britanya - İspanya

          18:30 Çekya - Karadağ

          18:30 Litvanya - Sırbistan

          20:30 Fransa - Yunanistan

          21:00 Almanya - İsveç

          21:15 Belçika - Portekiz

          22:00 İtalya - Slovenya

        • 8
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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