        BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 KASIM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 17 Kasım 2025: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        17 Kasım 2025 maç programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Gruptaki liderlik ve doğrudan katılım hakkının belirlendiği maçlar merakla bekleniyor. Almanya - Slovakya maçı günün en çok dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Aynı puana sahip olan takımdan biri grubu ilk sırada tamamlayarak doğrudan Dünya Kupası'na katılacak Öte yandan UEFA U17 Şampiyonası ve UEFA U21 Şampiyonası'nda da eleme maçları yapılacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 17 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve başlangıç saatleri...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 14:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 14:59
        • 1

          17 Kasım 2025 maç programı bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A, G ve L Grubu maçları oynanacak. UEFA U17 Şampiyonası ve UEFA U21 Şampiyonası’nda eleme maçları yapılacak. La Liga 2’de ise Leonesa ile Malaga karşı karşıya gelecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi...

        • 2

          17 KASIM 2025 PAZARTESİ BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Dünya Kupası Elemeleri – Grup A

          22:45 Almanya - Slovakya

          22:45 Kuzey İrlanda - Lüksemburg

        • 3

          Dünya Kupası Elemeleri – Grup G

          22:45 Hollanda - Litvanya

          22:45 Malta - Polonya

        • 4

          Dünya Kupası Elemeleri – Grup L

          22:45 Çekya - Cebelitarık

          22:45 Karadağ - Hırvatistan

        • 5

          UEFA U17 Şampiyonası Eleme Maçları – Grup 7

          18:00 Malta U17 - Bosna-Hersek U17

          18:00 Türkiye U17 - Sırbistan U17

        • 6

          La Liga 2

          22:30 Leonesa - Malaga

        • 7

          UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri – Grup C

          23:00 Fransa U21 - Faroe Adaları U21

        • 8

          UEFA U21 Şampiyonası Elemeleri – Grup D

          17:30 Kazakistan U21 - Moldova U21

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
