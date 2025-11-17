17 Kasım 2025 maç programı bugün hangi maçların oynanacağını merak eden sporseverler tarafından araştırılıyor. Bugünkü maç takvimine göre; 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A, G ve L Grubu maçları oynanacak. UEFA U17 Şampiyonası ve UEFA U21 Şampiyonası’nda eleme maçları yapılacak. La Liga 2’de ise Leonesa ile Malaga karşı karşıya gelecek. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 17 Kasım 2025 bugünkü maçlar listesi...