Bugünkü maçlar 16 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
16 Kasım 2025 maç programı belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son hafta heyecanı başlıyor. Bugün oynanacak mücadelelerin ardından play-off biletini alacak takımlar merak ediliyor. Bilindiği üzere gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 ekip mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 16 Kasım 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...
16 Kasım Pazar günü oynanacak maçlar sporseverler tarafından araştırılıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde heyecan devam ediyor. Son karşılaşmaların oynanacağı haftaya girildi. 16-18 Kasım tarihleri arasında oynanacak mücadelelerin ardından 2026 yılında düzenlenecek organizasyona direkt katılacak takımlar belli olacak. Play-off turunu garantileyecek ekiplerin de netleşeceği maçlar öncesi futbolseverler, ‘’Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. İşte 16 Kasım 2025 bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları.
16 KASIM 2025 PAZAR MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa Elemeleri Grup D
20.00 Ukrayna-İzlanda (EXXEN)
20.00 Azerbaycan-Fransa (EXXEN)
Avrupa Elemeleri Grup F
17.00 Portekiz-Ermenistan (EXXEN)
17.00 Macaristan-İrlanda (EXXEN)
Avrupa Elemeleri Grup I
22:45 İtalya-Norveç (EXXEN)
22:45 İsrail-Moldova (EXXEN)
Avrupa Elemeleri Grup K
20:00 Arnavutluk-İngiltere (EXXEN ve S Sport Plus)
20.00 Sırbistan-Letonya (EXXEN)
Afrika Elemeleri Play-Off Final
22.00 Nijerya-Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Tabii ve TRT Spor)
İSPANYA - TÜRKİYE MAÇI TARİHİ, SAATİ VE YAYIN KANALI
Tarih: 18 Kasım Salı,
Saat: 22.45 (TSİ)
Yer: İspanya Sevilla, La Cartuja Stadyumu
Kanal: TV8