        Haberler Bilgi Magazin 16 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        16 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Bereketli Topraklar bu akşam 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle ekrana gelecekken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 16.11.2025 - 11:12 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:12
          Kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar 3. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          06:00 Yeni Gelin

          08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe

          10:00 Pazar Sürprizi

          13:00 Kızılcık Şerbeti

          15:30 Bereketli Topraklar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Bereketli Topraklar

          23:15 Bereketli Topraklar

          02:00 Veliaht

          04:15 Bahar

          SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Yabancı Damat

          08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)

          09:45 Magazin D Pazar

          13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

          13:45 Arda ile Omuz Omuza

          14:45 Uzak Şehir

          18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 Güller ve Günahlar

          23:15 Uzak Şehir

          02:00 Poyraz Karayel

          04:45 Üç Kız Kardeş

          KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 atv'de Hafta Sonu

          10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:20 Dizi TV

          12:10 Kuruluş Orhan

          15:30 Aynadaki Yabancı

          19:00 atv Ana Haber

          20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 Gözleri Karadeniz

          03:00 Kardeşlerim

          05:30 Aldatmak

          ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          07:00 İstanbullu Gelin

          09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

          11:00 Tülin Şahin ile Moda

          12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

          14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

          15:30 Sahipsizler

          19:00 Star Haber

          20:00 Çarpıntı

          00:15 Kral Kaybederse

          03:00 Yüksek Sosyete

          04:00 Türk Müziği

          05:00 Hanım Köylü

          STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:53 İstiklal Marşı

          05:55 Benim Güzel Ailem

          08:25 Gönül Dağı

          11:45 Enine Boyuna

          13:00 Yurda Dönüş

          14:05 Taşacak Bu Deniz

          17:30 Kod Adı Kırlangıç

          19:00 Ana Haber

          20:00 Teşkilat

          00:15 3'te 3

          01:35 Taşacak Bu Deniz

          04:20 Yurda Dönüş

          05:05 Hayallerinin Peşinde

          05:45 Kapanış

          TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13:00 Kıskanmak

          16:00 Sahtekarlar

          19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20:00 Sahtekarlar

          23:30 Kıskanmak

          02:15 İnadına Aşk

          04:00 Kefaret

          06:00 Karagül

          NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          TV8 YAYIN AKIŞI

          08:00 Oynat Bakalım

          08:45 Gençlik Rüzgarı

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 İtiraf Et

          16:15 MasterChef Türkiye

          20:00 MasterChef Türkiye

          16 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

          HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
