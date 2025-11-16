16 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?
''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Bereketli Topraklar bu akşam 3. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle ekrana gelecekken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
Kanalların 16 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar 3. bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 16 Kasım 2025 Pazar Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Kızılcık Şerbeti
15:30 Bereketli Topraklar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Bereketli Topraklar
23:15 Bereketli Topraklar
02:00 Veliaht
04:15 Bahar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça (Yeni Bölüm)
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Uzak Şehir
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar
23:15 Uzak Şehir
02:00 Poyraz Karayel
04:45 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Kuruluş Orhan
15:30 Aynadaki Yabancı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Gözleri Karadeniz
03:00 Kardeşlerim
05:30 Aldatmak
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:00 Hayat Bazen Tatlıdır
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14:00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15:30 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çarpıntı
00:15 Kral Kaybederse
03:00 Yüksek Sosyete
04:00 Türk Müziği
05:00 Hanım Köylü
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı
05:55 Benim Güzel Ailem
08:25 Gönül Dağı
11:45 Enine Boyuna
13:00 Yurda Dönüş
14:05 Taşacak Bu Deniz
17:30 Kod Adı Kırlangıç
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 3'te 3
01:35 Taşacak Bu Deniz
04:20 Yurda Dönüş
05:05 Hayallerinin Peşinde
05:45 Kapanış
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kıskanmak
16:00 Sahtekarlar
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Sahtekarlar
23:30 Kıskanmak
02:15 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
08:00 Oynat Bakalım
08:45 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
14:15 İtiraf Et
16:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
