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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 14 HAZİRAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 14 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        14 Haziran Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün birçok yabancı ligde önemli karşılaşmalar oynanacak. Avrupa U21 Şampiyonası'nda heyecan A ve C Grubu mücadeleleri ile devam edecek. Öte yandan Avrupa U19 Şampiyonası, İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan, Norveç 1. Ligi ve diğer liglerde kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 14 Haziran 2025 maç programı ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 10:50 Güncelleme: 14.06.2025 - 10:52
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        • 1

          Futbolseverlerin gündeminde yer alan ''Bugün hangi maçlar var?'' sorusu, bugünkü maçlar 14 Haziran 2025 programı ile yanıt buldu. Bugün Avrupa U21 Şampiyonası'nda 4, Avrupa U19 Şampiyonası'nda 2 maç yapılacak. İrlanda Premier Ligi, Veikkausliiga, Superettan ve Norveç 1. Ligi’nde de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 14 Haziran 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları..

        • 2

          MAÇ PROGRAMI 14 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Avrupa U21 Şampiyonası Grup A

          19:00 İspanya U21 - Romanya U21

          22:00 Slovakya U21 - İtalya U21

          Avrupa U21 Şampiyonası Grup C

          22:00 Fransa U21 - Gürcistan U21

          22:00 Portekiz U21 - Polonya U21

          Avrupa U19 Şampiyonası Grup B

          17:00 İngiltere U19 - Norveç U19

          20:00 Almanya U19 - Hollanda U19

        • 3

          İrlanda Premier Ligi

          21:45 Sligo Rovers - Waterford

          Veikkausliiga

          14:00 Inter Turku - Haka

          17:00 Oulu - HJK Helsinki

          19:00 Gnistan - KTP Kotka

          19:00 Kuopion - Tampereen I.

          19:00 Mariehamn - Vaasan PS

          19:00 SJK Seinöjoen – Jaro

          MLS

          23:30 St. Louis- LA Galaxy

        • 4

          J1 Ligi

          11:30 S. Bellmare - Machida Z.

          12:00 Kashima - S. Hiroshima

          12:00 Yokohama FC - Kawasaki F.

          13:00 Toky o- Cerezo Osaka

          K-Lig

          13:00 Gimcheon S- Pohang S.

          13:00 Jeju United- Daegu

          13:00 Suwon City- Anyang

          Superettan

          16:00 Falkenbergs - Helsingborg

          16:00 Kalmar - Landskrona

          16:00 Östersund - IK Oddevold

          18:00 Umea - GIF Sundsvall

        • 5

          Maurice Revello Turnuvası

          18:00 Mali U20 - Japonya U20

          Norveç 1. Ligi

          17:00 Kongsvinger - Sogndal IL

          19:00 Hodd IL - Lilleström

          PSL Play-off - Finalller

          16:00 Cape Town City - Orbit College

          Ykkösliiga (Finlandiya 2. Ligi)

          16:00 Kapa - EIF

          17:00 FC Lahti - PK-35

          18:00 Salpa - Jippo

          İrlanda 1. Ligi

          21:30 Longford - Cobh Ramblers

          Belarus Premier Ligi

          15:00 FC Minsk- Torpedo

          18:00 Slutsk- Dinamo Minsk

          20:00 BATE Borisov- Neman Grodno

        • 6

          2. Divisjon - A Grubu

          14:00 Brattvag- P. Grenland

          15:00 Sandviken- Va.Haugesund

          16:00 Jerv- Eik Toensberg

          17:00 Sandnes Ulf- Flekkeroy

          2. Divisjon - B Grubu

          15:00 Levanger- Follo

          15:00 Ull. Kisa- Asker

          16:30 Strindheim- Hönefoss

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