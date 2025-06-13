Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 13 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Çin Süper Ligi, İsveç Superettan ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…