Bugünkü maçlar 13 Haziran 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
13 Haziran Cuma günü oynanacak maçlar belli oldu. Bu akşam Çin Süper Ligi, İsveç Superettan ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Kritik mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler için 13 Haziran 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Uluslararası arenada oynanan karşılaşmalar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. 13 Haziran 2025 maç programı belli oldu. Buna göre, bu akşam Çin Süper Ligi, İsveç Superettan ve Avrupa U19 Şampiyonası maçları oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Haziran 2025 Bugünkü maçlar ve yayınlanacağı saatler…
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MAÇ PROGRAMI 13 HAZİRAN 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA U19 Avrupa Şampiyonası
18.00 İspanya U19-Danimarka U19
21.00 Romanya U19-Karadağ U19
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Çin Süper Ligi
14:35 Dalian Yingbo - Meizhou Hakka
15:00 Wuhan Three Towns - Qingdao Hainiu
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İsveç Superettan
20:00 Örebro - Sandvikens
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