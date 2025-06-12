Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Haziran Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam Avrupa U21 Şampiyonası’nda B ve D Grubu maçları oynanacak. İspanya La Liga 2 yarı finalinde ise Mirandes ile Racing Santander karşılaşacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Merak edenler için 12 Haziran 2025 bugünkü maçlar listesi ve saatleri haberimizde.