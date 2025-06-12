Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 12 Haziran Perşembe günün maçları
Maç programı 12 Haziran 2025 Perşembe günü için araştırılıyor. Bu akşam İspanya La Liga 2 ve Avrupa U21 Şampiyonası'nda birbirinden kritik karşılaşmalar yer alıyor. Heyecan dolu mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler, ''Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Futbolun yanı sıra günün maç takviminde basketbol ve voleybol mücadelelerinin yer alıp almadığı merak ediliyor. Peki, bu akşam kimin maçı var? İşte 12 Haziran 2025 maç programı...
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Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 12 Haziran Perşembe günü oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusuna yanıt arıyor. Bu akşam Avrupa U21 Şampiyonası’nda B ve D Grubu maçları oynanacak. İspanya La Liga 2 yarı finalinde ise Mirandes ile Racing Santander karşılaşacak. Peki, bu akşam kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Merak edenler için 12 Haziran 2025 bugünkü maçlar listesi ve saatleri haberimizde.
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12 HAZİRAN BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Avrupa U21 Şampiyonası - Grup B
22:00 Almanya - Slovenya
22:00 Çek Cumhuriyeti - İngiltere
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Avrupa U21 Şampiyonası - Grup D
19:00 Ukrayna - Danimarka
22:00 Finlandiya - Hollanda
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İspanya La Liga 2 Yarı Final
Saat 22:00 Mirandes - Racing Santander
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Ukrayna 2. Ligi
12:00 Metalurg Zaporizhya - Chernihiv
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Litvanya 1. Ligi
18:00 Babrungas - Kauno Zalgiris-2
İsveç 1. Ligi
20:00 Hassleholms IF - BK Olympic
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Cezayir Ulusal Ligi
23:00 JS Kabylie - ES Setif
23:00 Paradou AC - NC Magra
23:00 MC Alger - ES Mostaganem
23:00 CS Constantine - CR Belouizdad