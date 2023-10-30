Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 30 Ekim 2023 Pazartesi okul var mı, yok mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilkokul, ortaokul ve liselere ilişkin kararı açıkladı!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 30 Ekim Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselere okullar tatil mi?

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla kurulan şanlı Cumhuriyet'in 100. Yıl coşkusu tüm yurtta kutlandı. havai fişek gösterileri, dron ve yürüyüşlerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın ardından ilkokul, ortaokul ve liselerde 30 Ekim Pazartesi eğitim öğretim durumu merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Tekin, bugün okullar tatil mi? sorusuna ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. İşte 30 Ekim Pazartesi okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2023 - 08:00 Güncelleme: 30.10.2023 - 08:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gözü "Bugün okullar tatil mi, 30 Ekim Pazartesi okul var mı, yok mu?" sorusuna çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." ifadelerini kullanırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de son dakika açıklaması geldi. İşte 30 Ekim Pazartesi ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil durumuna ilişkin yapılan açıklamalar...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          30 EKİM PAZARTESİ BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS İŞLENECEK Mİ?

          Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin bir (1) gün tatil edildiğini açıkladı.

        • 3

          30 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? BUGÜN DERS VAR MI?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim." dedi.

        • 4

          BAKAN TEKİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

          Öte yandan konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Tekin;

          "Sevgili Öğrencilerimiz!

          Tüm ülkemiz, binlerce yıllık tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarını, şanımıza yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ediyor.

          Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı’ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım.

          Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız.

          Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        İstanbul Boğazı'nda nefes kesen gösteri
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Maltepe'de Cumhuriyet kutlaması
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Donanma'dan "Çımariva" selamı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100. Yıl Hitabı
        Boğazda görkemli tören!
        Boğazda görkemli tören!
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        "Bosna Kuğusu’nun gecesi..."
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        Dolmabahçe Sarayı'na ziyaretçi akını
        10/10'luk Fener!
        10/10'luk Fener!
        Polat çifti özür diledi
        Polat çifti özür diledi
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Habertürk Anasayfa