9 Temmuz ne günü? 9 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 190. gününe girilirken 9 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.Peki, "9 Temmuz ne günü?" İşte 9 Temmuz tarihinde yaşanan önemli olaylar...
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Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 9 Temmuz dünya tarihinde ve ülkemizde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "9 Temmuz ne günü?" İşte 9 Temmuz tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
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9 TEMMUZ NE GÜNÜ?
9 Temmuz Dünya Şekerli Kurabiye Günü
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9 TEMMUZ'DA YAŞANAN ÖNEMLİ OLAYLAR
455 - Avitus, Batı Roma İmparatoru oldu.
1816 - Arjantin, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
1850 - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Zachary Taylor öldü, yerine Millard Fillmore 13. Başkan oldu.
1918 - Nashville'de (Tennessee) iki tren çarpıştı: 101 kişi öldü, 171 kişi yaralandı.
1922 - Johnny Weissmüller, 100 m serbest stil yüzmede dünya rekoru kırdı: 58.6 saniye.
1943 - II. Dünya Savaşı: Müttefikler, Husky Harekâtı'nı başlatarak Sicilya'nın güneydoğu sahillerini işgal etti.
1944 - II. Dünya Savaşı: Amerikalılar Japonya'ya ait Saipan adasını ele geçirdiler.
1951 - Amerikalı dedektif romanları yazarı Dashiell Hammett, (Malta Şahini vb.), anti-komünist soruşturmalarda ifade vermeyi reddettiği için altı ay hapse mahkûm oldu.
1952 - Türkiye'de ilk televizyon yayınları, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi.
1982 - Boeing 727 tipi bir yolcu uçağı, Louisiana eyaletindeki Kenner şehrine düştü: Uçaktaki 146 kişi ve yerdeki 8 kişi öldü.
1991 - Güney Afrika, 30 yıl aradan sonra Olimpiyatlara tekrar kabul edildi.
1993 - Şair ve ressam Metin Altıok, 2 Temmuz'daki Sivas Katliamı'ndan ağır yaralı olarak kurtuldu. Ancak komadan çıkamayarak Ankara'da tedavi gördüğü hastanede öldü.
1997 - İstanbul Beykent Üniversitesi kuruldu.
1997 - Çankaya Üniversitesi kuruldu.
1998 - İstanbul Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamada; biri turist, 2'si çocuk, 7 kişi öldü. 7'si yabancı uyruklu 120 kişi de yaralandı.
2002 - Afrika Birliği Örgütü dağıldı ve yeniden yapılanarak Afrika Birliği adını aldı.
2002 - Hüsamettin Özkan'dan boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı'na Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel atandı. Devlet Bakanlıklarına Tayfun İçli ve Zeki Sezer, Kültür Bakanlığı'na ise Suat Çağlayan atandı.
2006 - FIFA Dünya Kupası'nı, Berlin'de Fransa'yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltılarla 5-4 mağlup eden İtalya kazandı.
2006 - Airbus A310 tipi bir yolcu uçağı, 200 yolcusuyla İrkutsk (Sibirya) havaalanına inişte pistten çıktı: 122 kişi öldü.
2008 - ABD İstanbul Başkonsolosluğu Saldırısı: ABD İstanbul Başkonsolosluğu'na yönelik saldırı gerçekleştirildi. Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi ile 3 polis öldü.
2011 - Güney Sudan bağımsızlığını ilan etti.
2013 - Diyanet Radyo yayın hayatına başladı.
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