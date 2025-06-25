25 Haziran ne günü? 25 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar
Miladi takvime göre yılın 176. gününe girilirken 25 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar gündemdeki yerini aldı. 25 Haziran dünya tarihinde pek çok olayın yaşandığı bir gündür. Peki, "25 Haziran ne günü?" İşte 25 Haziran tarihinde yaşanan önemli olaylar...
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Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "25 Haziran ne günü?" İşte 25 Haziran tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...
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DÜNYA DENİZCİLER GÜNÜ NEDİR?
Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO), deniz insanlarının ekonomiye katkısını anımsatmak için ilan ettiği “Dünya Denizciler Günü”, 2010 yılından bu yana her yıl 25 Haziran tarihinde kutlanmaktadır.
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25 HAZİRAN NE GÜNÜ?
1678 - Elena Cornaro Piscopia, Ph. D. (doktora) derecesi alan ilk kadın oldu.
1788 - Virginia, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayan 10. eyalet oldu.
1801 - Kahire'deki Fransız işgal orduları, Türk ordusuna teslim oldu.
1876 - Little Bighorn Muharebesi'nde Kızılderililer, ABD 7. Süvari Alayı'nı imha etti, Komutanları Yarbay George Armstrong Custer çatışmada öldü.
1903 - Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı.
1917 - Türkiye'de ilk Matbuat Cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk Başkanı Mahmut Sadık'tı.
1923 - Mustafa Kemal Paşa, İzmir'den milletvekili seçildi.
1925 - Yunanistan'da, General Thedoros Pangalos, bir darbeyle iktidarı ele geçirdi.
1940 - Fransa Muharebesi sonucunda 22 Haziran 1940'ta imzalanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi ve Fransa, Almanlara teslim oldu.
1947 - II. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da bir evin tavan arasında 2 yıl boyunca Alman askerlerinden saklanan Yahudi kız Anne Frank'ın burada yazmış olduğu Anne Frank'ın Hatıra Defteri yayımlandı.
1948 - Berlin Ablukası'nı yarmak için Batı Berlin'e ABD uçaklarıyla bir hava köprüsü kuruldu.
1950 - Sovyetler Birliği'nce desteklenen Kuzey Kore Orduları Güney Kore'ye saldırdı. Kore Savaşı başladı.
1963 - Anayasa Mahkemesi, ilk duruşmayla görevine başladı.
1965 - 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu.
1967 - İlk küresel uydu televizyon programı olan ABD yapımı Our World (Bizim Dünyamız) yayına girdi.
1969 - Kırıkkale'de, MKE Kırıkkalespor ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıkan olaylarda; 4 kişi öldü, 100'den fazla kişi de yaralandı.
1971 - Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi "Berk", törenle denize indirildi.
1975 - Mozambik, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti.
1981 - Microsoft, kendi evinde Washington eyaletinde anonim şirket olmak üzere yeniden yapılandırıldı.
1981 - 12 Eylül Darbesi'nin 7 ve 8. idamları: 16 Nisan 1980 günü bir Amerikalı astsubay ile Türk arkadaşını öldüren sol görüşlü militanlar Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan, idam edildiler.
1982 - Yunanistan'da askere alınanların saçlarını kazıtmaları yasaklandı.
1985 - Eskişehir Uçak Fabrikası'nın temeli, Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı.
1991 - Hırvatistan ve Slovenya, Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler.
1993 - Tansu Çiller, Türkiye'nin ilk kadın Başbakanı oldu.
1998 - Microsoft, Windows 98'i piyasaya sürüldü.
2018 - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu kuruldu.
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