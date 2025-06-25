Bugün ne günü, sorusu günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Bilindiği gibi bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise bir konuya farkındalık yaratmak adına çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Peki, "25 Haziran ne günü?" İşte 25 Haziran tarihinde meydana gelen olaylar ve özel günler...