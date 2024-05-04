Bugün hava nasıl olacak? 5 Mayıs Pazar hava durumu
Bugün baharın müjdecisi Hıdırellez kutlamaları başlıyor ancak tüm bahar beklentisine rağmen bugün hava yağışlı olacak. İşte, 5 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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Pazar günü için dışarıda plan yapan vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" diye araştırıyor. Hafta sonu yine birçok şehir yağmurlu olacak. İşte, 5 Mayıs Pazar İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...
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BUGÜN (5 MAYIS PAZAR) İSTANBUL, ANKARA, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul bugün yer yer yağışlı olsa da genel anlamda güneşli bir gün olacak. Sıcaklıklar 12 ile 18 derece arasında değişecek.
Ankara ise yağışlı olacak. Pazar günü Başkent 6 derece ile güne başlarken gün ortasında termometre 17 dereceye kadar çıkacak.
İzmir ise bulutlu bir güne uyanacak. Ancak yine de hava, 25 derece ile sıcak olacak.
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BUGÜN (5 MAYIS PAZAR) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Bugün de yurt genelinde yağış devam ediyor. Marmara ve Ege'nin bir kısmı yer yer yağmurlu olsa da aynı zamanda güneş de açacak. Sıcaklıklar ortalama 15 derece civarında seyredecek.
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