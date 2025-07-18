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        Haberler Bilgi Gündem Bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Cuma İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

        Bugün hava nasıl olacak? 18 Temmuz Cuma hava durumu tahminleri

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; hava sıcaklıkları mevsim normali üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 18 Temmuz Cuma hava durumu tahminleri...

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        Habertürk
        Giriş: 18.07.2025 - 00:59 Güncelleme: 18.07.2025 - 00:59
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        • 1

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtı...

        • 2

          BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Akdeniz ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Ankara, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Afyonkarahisar, Denizli, Kastamonu, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        • 3

          İSTANBUL 23°C, 31°C

          Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

        • 4

          İZMİR 24°C, 35°C

          Az bulutlu ve açık

        • 5

          ANKARA 19°C, 36°C

          Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        • 6
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