BUGÜN (17 MAYIS CUMA) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da hava 21 derece olsa da mega kentte sağanak yağış var.

Ankara yarın bulutlu ama güneşli bir gün geçirecek. Hava 22 dereceye kadar çıkacak.

İzmir ise bugün tam bir yaz günü yaşayacak! 29 dereceye varan hava sıcaklıkları ile İzmir'i yarın sıcak bir gün bekliyor.