Bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri
Yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının rekor derecelere çıkarak; İstanbul'da 35, İzmir'de 38, Ankara'da 36 ve Antalya'da 30 derece bekleniyor. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 10 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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Bugün hava nasıl olacak, sorusu Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminleri ile yanıt buldu. Temmuz ayının gelişiyle birlikte sıcaklıklar yurt genelinde etkisini arttırdı. Meteorolojik kayıtlara bakılınca Güneydoğu’da ve İç Anadolu’da çeşitli merkezlerde en yüksek hava sıcaklığı rekoru kırılabilir. İşte 10 Temmuz Perşembe Meteoroloji ile İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu tahminleri...
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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri, Van’ın doğu kesimleri ile Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, gece saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 23°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 23°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 18°C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık