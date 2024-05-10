Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 10 Mayıs İstanbul, Ankara, İzmir Cuma namazı vakti
Diyanet İşleri tarafından açıklanan Cuma namazı saatleri 10 Mayıs günü için de belirlendi. İllere göre değişkenlik gösteren namaz saatlerini sizler için derledik. İşte 10 Mayıs 2024 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...
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İslam peygamberi Hz. Muhammed'in 'bin günden daha hayırlı' dediği Cuma gününde cemaat namaz kılmak için camilere akın edecek. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, namaz saatleri ile göre değişiklik gösterir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte, 10 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il Cuma namazı vakitleri...
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10 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da namazı saat 13.06'da kılınacak.
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10 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de namazı saat 13.13'te kılınacak.
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10 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da namazı saat 12.50'de kılınacak.
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10 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da namazı saat 13.05'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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