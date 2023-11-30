Bugün Bursa'da okullar tatil mi? Meteoroloji'den fırtına uyarısı! 30 Kasım Perşembe Bursa'da okul var mı?
Bursa'da etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının ardından gözler Bursa Valiliğinden gelecek son dakika tatil açıklamasına çevrildi. Hafta başından beri yurtta etkisini gösteren kar yağışı ve fırtınanın ardından birçok ilde eğitime ara verildi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa'da kuvvetli fırtına sebebiyle Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Gürsu ve Kestel ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıklamıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına uyarısının adından Bursa'da okulların tatil olmasına yönelik beklentiler arttı. İşte MEB 30 Kasım Perşembe Bursa'da okullarda tatile ilişkin son durum...
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Bursa'da okulların tatil durumu, yüz binlerce veli ve öğrenci tarafından yakından takip ediliyor. Hafta başından beri etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtınanın ardından 29 Kasım'da sağanak yağış ve kuvvetli lodos nedeniyle eğitime ara verildi. Bursa Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 29 Kasım Çarşamba günü Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Gürsü ilçelerinde okulların eğitim öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan fırtına uyarısının ardından "30 Kasım bugün Bursa'da okullar tatil mi, okul var mı ve tatil olacak mı?" sorusuna yanıt arayan öğrencilerin gözü Valilikten gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 30 Kasım Perşembe Bursa'da okulların tatil durumu...
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30 KASIM PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus yer yer sis hadisesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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METEROLOJİ HAFTALIK HAVA DURUMU TAHMİNİNİ YAYINLADI!
Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
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BURSA'DA FIRTINA UYARISI
Meteorolojik Uyarı (2023-51)
"Yapılan son değerlendirmelere göre; 29 Kasım Çarşamba günü (yarın) akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir.
Geçerlilik Periyodu: 29.11.2023 18.00–30.11.2023 03.00"
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30 KASIM PERŞEMBE BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLACAK?
30 Kasım Perşembe günü Bursa'da eğitime ara verilip verilmediğine ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.