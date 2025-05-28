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        Haberler Gündem Buğra Gökce cezaevinde evlendi

        Buğra Gökce cezaevinde evlendi

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce, cezaevinde yapılan nikâh töreniyle Filiz Kahveci ile hayatını birleştirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de çiftin şahidi oldu.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.05.2025 - 16:47 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:28
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        Buğra Gökce cezaevinde evlendi
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        İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan 23 Mart’ta tutuklanan önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökce, hayatını Filiz Kahveci ile birleştirdi.

        Nikâh töreni Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde gerçekleşti.

        Çiftin şahidi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Umut Akdağ oldu.

        Nikah töreni öncesi Filiz Kahveci, cezaevinin önünde konuştu. Kahveci, "Yapılan haksızlık, hukuksuzluk, zulüm karşısında hayatımızdan ve hayalimizden vazgeçmek istemedik" dedi.

        Özel'den Silivri'de açıklamalar
        Özel'den Silivri'de açıklamalar

        Kahveci özetle şunları söyledi:

        "Bu karanlık günlerde tertemiz bir evlilikle tarihe not düşmek istedik. Buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Bu haksızlığı hazmedemiyoruz. Aileler de cezalandırılıyor. Bu insanların suçu yok, iddianameleri yok ama içeride esir tutuluyor. Hayallerimiz de cezalandırılıyor. Umarım bu karanlık bitirilecek. İki gündür bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Dayanışma ve direnmeyle bir şeyleri değiştirebiliyoruz. Ailelerimiz elini öpüp duasını alamadan kendi başımıza boynu bükük evlenecektik. Kamuoyunun desteğiyle son anda izin alabildik, bu çok kıymetli. Dayanışmayla bir şeyler başarabiliriz. Özgürlüğe, güzel günlerin geleceğine inanmak lazım."

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        ÖZGÜR ÖZEL'DEN NİKAH SONRASI AÇIKLAMA

        CHP Lideri Özel, nikah sonrası, "Dün akşam 23.50'de aileden sadece iki kişi, genel başkana da milletvekiline de izin yok. Bugün sabah saat 07.30- 8.00 itibariyle hangi akıl egemen olduysa, kim vesile olduysa bu kadarına da şükrediyoruz. Hiç olmazsa AK Parti'nin içinde bir vicdanlı ses gitmiş bir şey söylemiş. Aileye izin verelim, nikah şahidi de genel başkan olsun diye. Bugün sabah 09.00 itibariyle bildirildi." açıklamasını yaptı.

        İMAMOĞLU TEBRİK ETTİ

        Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, aynı cezaevinde Filiz Kahveci ile evlenen tutuklu İPA Başkanı Buğra Gökce’yi tebrik etti.

        İmamoğlu’nun cumurbaşkanlığı çalışmaları için açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        “Bugün yol arkadaşım, kardeşim Buğra Gökce, Filiz Kahveci Hanım ile bir yuva kurdu. Aile yılı diye ilan edilen bir dönemde; aileler ekonomik olarak gençler hapiste tutulurken anneler delilsiz, sebepsiz çocuklarından ayrı tutulurken en ağır ekonomik krizin gölgesinde; zalimliğe inat, düşman hukukuna karşı adalet mücadelesi veren Buğra kardeşim, müstakbel eşi ile Türkiye’ye aile haysiyeti, yuva kurmak, anne, çocuk, vicdan, adalet dolu, sevgi ve aşk dolu bir mesajı Silivri zindanından verdi! Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum. Allah’ım bütün yuvaları, aileleri adaletsizlikten korusun.”

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