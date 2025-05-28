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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu açıklaması | Son dakika haberleri

        Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

        CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de Özgür Özel'i ziyaret etti. Özel ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim boğazımızdan bir lokma kamu malı geçmemiştir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:54
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        Özel'den Silivri'de açıklamalar
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem Başkanı iktidara götürdüğünü görenler, hizmetlerin yapılamaz hale getirmeye çalıştı" dedi.

        CHP lideri Özgür Özel, Silivri'de eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Özel, "Ekrem Başkan'ın görev süresinde 8-9 ayda yüzde 68'lere varan memnuniyet oranı vardı. Ekrem Başkanı içeriye sokan şeyin özü Annekart, kent lokantası, aşevi, protein desteği, beslenme desteğinden memnuniyet. Bu memnuniyetin Ekrem Başkanı iktidara götürdüğünü görenler, hizmetlerin yapılamaz hale getirmeye çalıştı" dedi.

        "Kamu malına biz el atmayız" diyen CHP lideri Özel, "Biz zenginden alır, fakire veririz. Fakirden alıp zengine veren Tayyip Bey. AK Parti 'Biz bu noktaya nereden geldik' diyorsa, bizlere yaptıkları suçlamaların tamamının yaşandığı içindir. Tayyip Bey'e bir tek şunu söylüyorum; kamu malına ben el uzattıysam haram zıkkım olsun, sen uzattıysan sana haram zıkkım olsun. Bizim boğazımızdan bir lokma kamu malı geçmemiştir" ifadelerini kullandı.

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