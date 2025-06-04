"Bu yıl LGS’ye girecek adaylar çok şanslı"

LGS maratonunda tansiyon her geçen gün yükseliyor! Hem öğrenciler hem de veliler için heyecan dorukta. 15 Haziran Pazar günü gerçekleşecek sınava artık sayılı günler kaldı. Uzmanlara göre bu süreci doğru yönetmek, sınav başarısını önemli ölçüde etkiliyor.

Akademisyen ve eğitimci Dr. Can Uysal, 2025 yılının LGS’ye girecek adaylar açısından “en şanslı yıl” olduğuna dikkat çekti. Uysal, “Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl LGS’ye girecek öğrenci sayısı daha az ancak okulların kontenjanı aynı. Bu nedenle sınava girecek öğrenciler çok daha şanslı olacaklar. Ancak bu şansa güvenip çalışmayı bırakmamak da oldukça önemli" dedi.

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Sınav, 15 Haziran Pazar günü iki oturum halinde uygulanacak. İlk oturumda sözel alan derslerinden; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil;

İkinci oturumda ise sayısal alan derslerinden Matematik ve Fen Bilimleri soruları yer alacak.

Dr. Can Uysal, bu süreçte iki tip öğrenci profili olduğunu belirtti. Buna göre; ilk grup henüz tüm konuları bitirememiş, yetiştirmeye çalışan öğrencilerden oluşuyor. Bu gruba, uzun ve yorucu 10 saatlik konu anlatımı videoları yerine, kısa özetleri izlemeleri ve ardından bol bol deneme çözmeleri öneriliyor. İkinci grup ise konuları bitirmiş ve denemelere ağırlık veren öğrenciler.

Bu öğrenciler için Dr. Uysal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu yıl yayımladığı 3 kitapçığın dikkatle incelenmesini ve geçmiş yıllarda çıkan soruların tekrar çözülerek pratik yapılmasını tavsiye etti. Dr. Uysal, "Sınavda bilgi kadar heyecan ve stres yönetimi de başarıda belirleyici rol oynuyor. Sınav giriş belgeleri 4 Haziran itibariyle yayımlandı. Öğrenciler, sınava girecekleri okulu ve sınıfı mutlaka gidip görmeli. Hatta mümkünse sınav sırasında oturacakları sıraya oturup, sınavlarının çok iyi geçtiğini hayal etmeliler. Bu, zihni başarıya odaklamanın gizli formüllerinden biridir" diye konuştu. SİYAH NOKTA VE NEFES EGZERSİZİ YÖNTEMİ Uysal, sınav kaygısıyla başa çıkmak ve odaklanmayı sağlamak için “siyah nokta yöntemi”ni öneriyor. Öğrencilere, sınav kitapçığında uygun bir yere küçük bir siyah nokta çizmelerini tavsiye ediyor. Öğrenciler, sınav anında ya da zorlandıkları sorular karşısında bu noktaya odaklanarak, derin bir nefes almalı ve aldıkları sürenin iki katı sürede nefeslerini vermeliler. Bu teknik, beynin yeniden odaklanmasına yardımcı oluyor. AİLELERE DÜŞEN BÜYÜK GÖREV Sınav sürecinde en az öğrenciler kadar heyecanlı olan aileler de önemli bir rol oynuyor. Uysal, son günlerde çocukların uyku düzeninin sınav sabahına göre ayarlanması gerektiğini vurguladı: "Sınav sabahı saat 07.30 gibi kalkmaları gerekecek. Yaz mevsimi geldi, hava geç kararıyor diye geç saatlere kadar oturmak sınav performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle çocukların uyku saatleri mutlaka düzenlenmeli."

Sınava dair yapılan konuşmaların da oldukça hassas bir şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten Uysal, "Şu kadar puan alırsan şu okula girersin’ gibi söylemler yerine, ‘Sen sadece sınavına odaklan, nasıl geçerse geçsin biz seni seviyoruz’ şeklinde konuşmak çocuğun psikolojisini olumlu etkiler. Unutmayalım ki bu, onların ne ilk ne de son sınavı olacak. Önemli olan stresle baş etmeyi öğrenmeleri ve bu deneyimi yaşamalarıdır. Tercih süreci sınavdan sonra başlayacak" dedi.