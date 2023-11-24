Resmi tatil günleri yeni yılın yaklaşmasıyla beraber gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları kapalı oluyor. Bunun yanında Ramazan ve Kurban Bayramı gibi dini günlerin hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. İşte 2024 resmi tatiller takvimi listesi...