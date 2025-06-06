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        Haberler Bilgi Gündem Bu tarihten sonra ehliyetler geçersiz sayılacak! Ehliyet yenilemede son gün ne zaman, yenileme ücreti ve eski ehliyet cezası ne kadar?

        Ehliyet yenilemeyenler dikkat: Bu tarihten sonra ehliyetler geçersiz sayılacak! Ehliyet yenilemede son gün ne zaman?

        Eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşlara verilen yenileme süresi giderek yaklaşıyor. Belirlenen tarihe kadar yalnızca 15 TL karşılığında yenilenebilen B sınıfı ehliyetler, 1 Ağustos itibarıyla 7 bin 438 lira ücretle yenilenebilecek. Sürücüler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak evraklarla beraber, nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor. Peki, ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır, hangi belgeler gereklidir? İşte sürece dair tüm merak edilenler ve adım adım yapılması gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 06.06.2025 - 13:28
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        • 1

          Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için belirlenen son tarih yaklaşıyor. 4 milyon kişi halen eski tip ehliyeti kullanmaya devam etse de sürücülerin, yenileme işlemi yapılmadığı takdirde 7 bin 438 liralık ceza ile karşı karşıya kalacağı ve ehliyetlerin geçersiz sayılacağı ifade ediliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nereden ve nasıl yapılır, son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? İşte merak edilen tüm detaylar...

        • 2

          EHLİYET YENİLEMEDE SON GÜN NE ZAMAN?

          Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

        • 3

          EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

          Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Temmuz'a kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        • 4

          EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

          Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        • 5

          EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

          Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

          Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

          Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        • 6

          EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

          Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

          Vatandaşların 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

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