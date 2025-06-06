Eski tip ehliyetlerin, 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için belirlenen son tarih yaklaşıyor. 4 milyon kişi halen eski tip ehliyeti kullanmaya devam etse de sürücülerin, yenileme işlemi yapılmadığı takdirde 7 bin 438 liralık ceza ile karşı karşıya kalacağı ve ehliyetlerin geçersiz sayılacağı ifade ediliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nereden ve nasıl yapılır, son tarih ne zaman, gerekli belgeler neler? İşte merak edilen tüm detaylar...