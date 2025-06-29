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        Haberler Bilgi Yaşam 'Bu sıcakta akşama ne yapsam?' diyenlere özel liste: Serinleten ve hafif yaz lezzetleri!

        'Bu sıcakta akşama ne yapsam?' diyenlere özel liste: Serinleten ve hafif yaz lezzetleri!

        Sıcaklıklar yükseldi, mutfaklar serinlik arıyor. Yazın gelişiyle birlikte hafif yemekler yeniden menülerin baş köşesinde. "Akşama ne pişirsem?" sorusuna serinleten bir cevap arayanlar için bu liste birebir!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 10:30 Güncelleme: 29.06.2025 - 10:30
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        • 1

          Zeytinyağlılar, salatalar ve bol yeşillikli tarifler... Yaz sofralarının olmazsa olmazı hafif ve pratik yemekleri sizin için derledik. Bu liste, sıcakta yemek yapmayı dert edenlerin imdadına yetişiyor...

        • 2

          ZEYTİNYAĞLI TAZE FASULYE

          Klasikler arasında zirvede yer alan bu yemek, soğuk servis edildiğinde yaz akşamlarında hem mideyi yormaz hem de zeytinyağının lezzetiyle damakta iz bırakır. Bir gün önceden hazırlanabilir olmasıyla da mutfakta vakit kazandırır.

        • 3

          PATATES SALATASI

          Zeytinyağı, limon ve taze otlarla hazırlanan patates salatası, yaz sofralarının kurtarıcısıdır. Soğuk tüketildiği için pratikliğiyle öne çıkar, günün her saati keyifle yenebilir.

        • 4

          MERCİMEK KÖFTESİ

          Pişirme süreci kısa, sunumu gösterişli bu tarif, tok tutmasıyla öne çıkar. Limonla tatlandırıldığında yaz günlerinde öğün yerine bile geçebilir. Özellikle dışarı çıkmadan önce atıştırmalık olarak idealdir.

        • 5

          YOĞURTLU KABAK SALATASI

          Sotelenmiş ya da haşlanmış kabakların süzme yoğurtla birleşmesiyle oluşan bu salata, hafif yapısıyla ana yemeklerin yanında ideal bir eşlikçidir. Nane, sarımsak ve zeytinyağıyla lezzeti katlanır.

        • 6

          SEMİZOTU YEMEĞİ

          Omega-3 açısından zengin semizotu, yoğurtla buluşunca serinliğin tanımını yapar. Sıcakta iştah kapananlar için hem hafif hem besleyici bir seçenek sunar.

        • 7

          KISIR

          İnce bulgurla yapılan, bol yeşillik ve limonla harmanlanan kısır; sıcak havalarda hem doyurucu hem ferahlatıcı bir salata alternatifi sunar. Toplu sofralarda ve beş çaylarında sıkça tercih edilir.

        • 8

          KABAK YEMEĞİ

          Taze kabakların dereotu ile buluştuğu bu yemek, hem aromatik hem de oldukça hafiftir. Az yağla pişirilmesine rağmen doyurucudur ve yanında yoğurtla tamamlandığında tam bir yaz klasiğine dönüşür.

        • 9

          ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR

          Hem şık sunumu hem de zengin içeriğiyle sofraları renklendirir. Havuç, bezelye ve patatesle doldurulmuş enginar çanakları, serin bir ana yemek alternatifi sunar. Üstelik kalp dostu bir besin.

        • 10

          ZEYTİNYAĞLI BAMYA

          Ekşi tadıyla ferahlatıcı bir etki bırakan bamya, limonla birleştiğinde adeta bir yaz iksirine dönüşür. Lifli yapısıyla sindirimi kolaylaştırır ve sıcak havalarda ağır hissettirmez.

        • 11

          KARNIYARIK

          Her ne kadar geleneksel bir yaz yemeği gibi görünmese de fırında pişirildikten sonra soğuk şekilde de büyük keyifle tüketilebilir. Etli iç harcı ve közlenmiş patlıcanın uyumu vazgeçilmezdir.

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