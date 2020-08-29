Merhaba sevgili Habertürk okurları… Ağustos ayını geride bıraktığımız şu günlerde daha detaycı, mükemmeliyetçi, iyi analiz eden ruhumuz kabarıyor… 6 Eylül’e kadar işlerimize daha çok odaklanıp kafamıza koyduğumuz hedeflerimizi gerçekleştirmek adına yeni kararlar alıyoruz. Ancak bu süreçte hatalarımız, daha çok gözümüze çarpıyor ve detaycılık, eleştiri dozunu artırıyor. Ayrıca bu süreçte yeni kurslar, mesleki hayatı değiştirecek eğitimler için kararlar alabiliriz. Tabii Uranüs retrosunun devam etmesi hepimizin üzerinde enerji düşüklüğü yaratabiliyor. Peki burçları ayrı ayrı neler bekliyor? 24-30 Ağustos haftalık burç yorumları için detaylar haberimizde!
KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Yoğun geçen bir haftanın ardından kendinize vakit ayırma şansınız olacak sevgili Koç burçları… Okul işleri, yapmanız gereken kısa yolculuklar, bulunmanız gereken yerler derken kafanız bir hayli karışmıştı. İşlerin azalmasıyla beraber odak noktanız kendiniz oluyor. Özellikle gelecek ve kariyer planlamalarında ‘Ne yapmalıyım?’ sorusunu sık sık kendinize soruyorsunuz. Eğer bir şeyler başarmak istiyorsanız harekete geçmenin tam zamanı. Ancak mükemmeliyetçi tavrınız nedeniyle en ufak pürüzlere dahi sinirlenebilirsiniz. Daha soğukkanlı olmanız gerekiyor. İlişkilerde ise istediklerinizi açık bir şekilde ortaya koyuyorsunuz.
BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU
Ne istediğini bilen fakat harekete geçmekte zorlanan Boğa burçları bu hafta biraz kafa karışıklığı yaşayabilir. Özellikle de kariyer konusunda devreye sokmak istediğiniz bir hayli plan var. Ancak planların çokluğu kararsızlığa sebep oluyor. Bu nedenle planlarınızı en basite indirgemeli ve bir an önce harekete geçmelisiniz. İletişim gezegeni Merkür’ün geçtiğimiz hafta Başak burcuna geçmesi, yapmak istedikleriniz konusunda kararlılık verecek sizlere. Bu şansı iyi kullanmalısınız. Aşk ve ilişkilerde ise şanslısınız. Kendinizden emin tavrınız başkalarının dikkatini çekiyor.
İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU
Her şeye mantıkla yaklaştığınız, biraz koşuşturmacalı fakat keyifli bir haftaya girdiniz sevgili İkizler burçları… Bu arada uzun süredir tatildeyseniz, eski düzeni oturtmak pek de kolay olmayacak sizler için… Ev ile alakalı tamamlanması gereken işler, kariyer konusunda biriken görevler derken zamanın nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Ayrıca kendinizi geliştirmeye yönelik adımlar atabilirsiniz. Zihniniz bu süreçte gayet açık olacak. Ancak yoğunluk devam ederken kalp kırmamaya, düşüncesiz hareket etmemeye ve eleştirilerinizin dozunu artırmamaya dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU
Zihinsel aktivitelerde artışların olduğu bir haftadasınız sevgili Yengeç burçları… Geçtiğimiz hafta Merkür’ün Başak burcuna geçişiyle her şeye akılcı ve mantıklı yaklaşıyorsunuz. Ayrıca yaratıcılık gerektiren bir işle uğraşıyorsanız dikkatleri üzerinize topluyorsunuz. Tabii kafa karışıklığını engellemek için detaylarda boğulmamanızda fayda var. İlişkiler ve sosyal çevre yönünden oldukça şanslısınız. Yeni ortamlarda ve arkadaşlarla yapılan planlarda adeta parıldayacaksınız.
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