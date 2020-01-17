TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI

Yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı izleyici ile buluşacak. Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor. Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.