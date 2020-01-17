17 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
KARAKOMİK FİLMLER 2
Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'iki film birden' konseptli Karakomik Filmler projesinin, Deli ve Emanet adlı iki orta metraj yapımdan oluşan ikinci halkası izleyici ile buluşacak.
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI
Yapımcılığını Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'a da imza atan Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı izleyici ile buluşacak. Yönetmen koltuğuna Kamil Aydın'ın oturduğu film, İstanbul'u fethinin ardından yönünü Roma'ya çeviren Fatih Sultan Mehmet'in akıncılarının, Balkan coğrafyasında Sırp Kralı Lazar'a karşı verdikleri zorlu mücadeleyi ve cihan devletinin köklerinin bu coğrafyada yeşermesini konu alıyor. Aksiyon ağırlıklı tarihi dönem filminin başrollerinde Emre Kıvılcım, Levent Özdilek, Ece Çeşmioğlu, Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Seray Kaya, Eren Vurdem, Ogün Kaptanoğlu, Selda Alkor ve Cemal Hünal yer alıyor.
İSTASYON
Kadir Genç ve Volkan Adıyaman'ın yönettiği İstasyon, kızını öldürenlerden intikam almaya çalışan bir kadının hikayesini anlatıyor. Güneş Cyrina Özek, Burak Ergün, Volkan Uygun, Çetin Özdemir, Alper Yıldırım, Banu Yılmaz Ocak ve Can Özoğul'un rol aldığı film, gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
PERİ: AĞZI OLMAYAN KIZ
Baskın ve Ev Kadını filmleriyle tanınan Can Evrenol'un yönettiği Peri, Santral'de yaşanan büyük patlama sonucu insanların belli uzuvlarında eksiklerle doğduğu bir dünyada, hayatta kalma mücadelesi veren ağzı olmayan kız Peri'nin hikayesini konu ediniyor. Fantastik macera türündeki film için Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimler kamera karşısına geçti.
DOLİTTLE
Robert Downey Jr.'ın başrolünde yer aldığı Dolittle, karısının ölümünden sonra konuşabildiği hayvan dostlarıyla inzivaya çekilen veteriner Dr. John Dolittle'ın, genç Kraliçe Victoria'nın amansız bir rahatsızlığa yakalanmasının ardından giriştiği macerayı anlatıyor. BAFTA ve Altın Küre sahibi Amerikalı oyuncu Robert Downey Jr.'e yan rollerde Michael Sheen, Antonio Banderas, Ralph Ineson ve Jessie Buckley eşlik ediyor. Stephen Gaghan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu film, fantastik macera tutkunlarını sinema solanlarına çekmeyi hedefliyor.
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