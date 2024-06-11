Bu bitkiyi koparmanın cezası 387 bin lira

Bu türün yayılış gösterdiği alanın köy mezarlığı olduğuna dikkati çeken Fidan, şunları kaydetti:

"Siirt adaçayının bulunduğu alan aslında çok önemli. İnancımız gereği mezarlıklar bitkilerin korunması için çok önemli alanlardır. Çünkü biz mezarlıklardan bir şey koparılmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Bu bitkinin doğal yayılış alanı bir mezarlık. Doğal olarak da koruma altında olan bir tür olarak hesaplıyoruz."