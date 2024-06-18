Bruce Willis için ortak Babalar Günü kutlaması
Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Willis'i, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve her iki evliliğinden dünyaya gelen çocukları yalnız bırakmıyor. Willis için tek yürek olan aile, bunun son örneğini ise Babalar Günü'nde gözler önüne serdi
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1985'te yayımlanmaya başlanan 'Mavi Ay' (Moonlighting) isimli TV dizisiyle ünlenen Hollywood yıldızı Bruce Willis'e beynin bazı bölgelerinde meydana gelen işlev bozukluğu sonucu ortaya çıkan konuşma, konuşulanı anlama ve okuma -yazma gibi becerileri etkileyen afazi (söz yitimi) teşhisi konulmuştu. Hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan usta aktörün hastalığı frontotemporal demans olarak güncellenmişti.
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Aksiyon filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Willis'in şu an evli olduğu Emma Heming, eski eşi Demi Moore ve çocukları bu süre zarfında onu yalnız bırakmayıp usta oyuncunun hayatla bağlantısı kopmasın diye ellerinden geleni yapmaya çalışıyor.
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Bunun son örneği de bu yılki Babalar Günü'nde gözler önüne serildi.
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Demi Moore, Emma Heming, büyük kızları Rumer, Scout ve Tallulah; 69 yaşındaki Bruce Willis'in bu özel gününü kutlamak için ortak bir paylaşımda bulundu.
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Bruce Willis'in her iki evliliğinden dünyaya gelen kızlarıyla yıllar içinde çekilen fotoğraflarından bir kolaj yapıldı.
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"EN SEVDİĞİMİZ KIZ BABASI"
Aynı ortak mesaj eşliğinde de paylaşıldı. Mesajda, "Babalar Günü'n kutlu olsun en sevdiğimiz kız babası... Seni seviyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Söz konusu paylaşımda Bruce Willis'in 5 kızıyla ayrı ayrı çekilen fotoğrafları yer aldı.
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Bu özel anların çok önemli olduğunu belirten takipçiler de ünlü oyuncunun Babalar Günü'nü kutladı.
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Bir sosyal medya kullanıcısı "Gerçekten dokunaklı" diye yazdı. Bir başkası da şu ifadeleri kullandı; "Babalar Günü'n kutlu olsun."
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BELİRTİLER YILLAR ÖNCE BAŞLADI
Bruce Willis'te hastalığın etkilerinin bir anda çıkmadığı aslında ünlü oyuncunun bir süredir bazı tuhaf belirtiler gösterdiği de ileri sürülmüştü. Bruce Willis'in, 17 yıl boyunca onun dublörlüğünü yapan Stuart F. Wilson, "Son birkaç yıldır değişmişti. Fakat bir şeylerin yolunda gitmediği de o kadar belirgin değildi. Afazi hastalığına yakalandığının açıklanmasından birkaç ay önce ise Willis'in sette çok farklı davranıyordu. Bazen onunla konuştuğumuzda dikkati dağınık görünürdü. Unutkanlık dışında başka bir sorunu olduğunun farkına varmıştım" ifadelerini kullanmıştı.
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5 ÇOCUK BABASI
Öte yandan 1987 - 2000 arasında oyuncu Demi Moore ile evli olan Bruce Wilis’in bu evlilikten Rumer, Scout ve Tallulah adında üç kızı bulunuyor. 2009'da model Emma Heming ile evlenen Willis'in bu evlilikten de Mabel ve Evelyn adında iki kızı oldu.
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Bruce Willis'in Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor. Demi Moore, eski eşi Bruce Willis’e hastalık teşhisi sonrasında destek olmayı sürdürdü.
Fotoğraflar: Instagram, AP
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