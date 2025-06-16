Bruce Willis'in kızı Rumer Willis: Babam konuşma yeteneğini kaybediyor

Afazi (söz yitimi) hastalığına yakalandığı için oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans (bunama) teşhisi konulan Bruce Willis, uzun süredir hayatını gözlerden uzak yaşıyor. Sağlık durumuyla ilgili son bilgileri, kızları, eşi Emma Heming ya da iyi ilişkisini halen sürdürdüğü eski eşi Demi Moore paylaşıyor.

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Rumer Willis - Bruce Willis

Sağlık durumu nedeniyle 2022’de oyunculuğu bırakan 70 yaşındaki aksiyon yıldızının Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen en büyük kızı Rumer Willis, Babalar Günü’nde duygusal bir mesaj yayımladı. Anne ve babası gibi oyunculuk yapan 36 yaşındaki Rumer, babasıyla çekilmiş çocukluk fotoğraflarını paylaşarak, “Bugün zor bir gün. Seninle konuşmak ve hayatımda olup bitenleri anlatmak göğsümde derin bir acı yaratıyor” dedi.

Bruce Willis'in Demi Moore'dan olan kızları Rumer, Scout ve Tallulah

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“Keşke bana hâlâ hepsini anlatabiliyorken sana daha fazla soru sorabilseydim ama biliyorum ki üzülmemi istemezsin" diyen Rumer Willis; "Bu yüzden hâlâ seninle olduğum için ne kadar şanslı olduğumu kendime hatırlatacağım” ifadesini kullandı.

Emma Heming - Bruce Willis KIZLARINA AÇIKÇA ANLATTI Bruce Willis’in 2009'da evlendiği, iki çocuğunun annesi Emma Heming de verdiği yeni bir röportajda, kızlarının Bruce Willis'in durumunu bildiğini anlatırken; "Onlar için hiçbir şeyi yumuşatmaya çalışmadım. Bruce’un yıllar içindeki değişimini gördüler. Onları bundan korumaya çalışmıyorum” demişti. Bruce Willis, eski eşi Demi Moore, şimdiki eşi Emma Heming ve beş kızıyla REKLAM HEM BABA HEM DEDE Bruce Willis'in 61 yaşındaki eski eşi Demi Moore ile 2000'de biten 13 yıllık evliliğinden Rumer (36), Scout (33) ve Tallulah (30) adında üç kızı var. Ayrıca Rumer Willis’in iki yaşında Louretta adında bir kızı bulunuyor. Bruce Willis, 2009'da şu anda 46 yaşında olan Emma Heming ile evlendi ve bu birliktelikten Mabel Ray (12) ve Evelyn (10) adında iki kızı daha oldu.