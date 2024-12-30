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        Haberler Bilgi Yaşam Browni Kurabiye Tarifi: Evde Browni Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Browni Kurabiye Tarifi: Evde Browni Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Hem eşsiz browni lezzetini hem de harika kurabiyeleri seviyorsanız bu tarif tam size için hazırlanmış demektir. Yediden yetmişe yiyen herkesi kendisine hayran bırakan bu lezzet çay ve kahvelerin en sevilen eşlikçilerinden biridir. İşte, çok sevilen browni kurabiye tarifi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 09:47 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:47
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        Browni Kurabiye Tarifi
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        Lezzetli bir tatlı yiyerek ani tatlı krizlerinin önüne geçmek için ideal bir tercih olan browni kurabiye kolay yapımı ve evde bulunabilecek malzemeleri ile sürpriz misafirler için de yapılabilecek kadar pratik bir tarife sahiptir. Tek başına dahi sofranın yıldızı haline gelebilecek olan bu lezzet kakao severlerin favori tatlılarından biridir. Peki, browni kurabiye nasıl yapılır? Browni kurabiye yapımı ile ilgili detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

        BROWNİ KURABİYE MALZEMELERİ

        Browni kurabiye malzemeleri şu şekildedir;

        • 3 su bardağı un

        • 125 gram tereyağı

        • 1 adet yumurta

        • 1 çay bardağı sıvı yağ

        • 4 yemek kaşığı kakao

        • 1 paket vanilin

        • 1 paket kabartma tozu

        • 1 çay bardağı pudra şekeri

        Şerbeti için;

        • 1 su bardağın toz şeker

        • 1 su bardağı su

        • 2 damla limon suyu

        BROWNİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

        Pratik, lezzetli ve farklı bir tatlıya sofralarında yer vermek isteyen kişilerin sıklıkla tercih ettiği bir tarif olan ıslak browni kurabiye tarifi herkes tarafından sevilen bir tada sahiptir. Bu nedenle “Browni kurabiye nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı bu tarifi denemek isteyen kişiler tarafından merak edilir. İşte, browni kurabiye yapımı ile ilgili merak edilenler…

        Browni kurabiye yapımına geçmeden önce şu detaylara göz atmak isteyebilirsiniz;

        • 8 – 10 kişilik

        • 15 dakika hazırlama süresi

        • 10 dakika pişirme süresi

        • 1 porsiyonunda 147 kalori

        İşte, merak edilen browni kurabiye tarifi:

        • İlk olarak şerbeti hazırlamakla başlayın. Derin bir tencerenin içerisine toz şekeri ve suyu alarak kısık ateşte kaynatın. Kaynamaya başlayan şerbete limon suyunu ilave ederek ocaktan alarak ılık olması bir kenara bırakın.

        • Ardından yumurta, tereyağı, sıvı yağı, un, kakao, vanilin, pudra şekeri ve kabartma tozunu bir kabın içerisine alın ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun.

        • Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırarak şekil verin.

        • Yağlı kâğıt sermiş olduğunuz fırın tepsisinin içerisine hamurları yerleştirin ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika üzeri çatlaya kadar pişirin.

        • Fırından çıkan kurabiyeleri soğuyan şerbete batırın ve kurabiyeleri şerbeti emmesi için bekletin.

        • Kurrabiyeleri servis tabaklarına alarak sunabilirsiniz. Afiyet olsun!

        Sütlü browni tarifi için ise yapmanız gereken şey çok basit browni kurabiyelerinizi tarifte belirtildiği gibi yapın. Ardından hazırladığınız şerbeti su yerine süt ile yapın. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı toz şeker kullanarak hazırlamış olduğunuz şerbet ile browni kurabiyeleri eşit bir şekilde ıslatın. İşte sütlü browni hazır. Dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

        BROWNİ KURABİYE TARİFİ için PÜF NOKTALARI

        Dışı çıtır bir tabakaya sahip için ise ıslak olan lezzetli browni kurabiyeler tarife dikkatli bir şekilde uyulduğunda son derece lezzetli olur. Ancak bazı püf noktaları browni kurabiyeleriniz çok daha lezzetli olmasına ve tatlınızı harika bir sunum ile servis etmenize yardımcı olabilir. İşte, browni kurabiye tarifi için bazı püf noktaları...

        • Kurabiyelerin 10 dakikadan fazla pişmesi çok sert olmalarına ve şerbeti iyi bir şekilde çekmelerine engel olabilir. Bu nedenle pişirme süresine uymak önemlidir.

        • Hamurun kulak memesi kıvamında olmasına gerekir. Bunun için unu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz.

        • Şerbetin soğuk ve kurabiyelerin ise ilk sıcağının çıkmış olmasına dikkat edin.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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